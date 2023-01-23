『【mmorito様専用】バーバリー ステンカラーコート トレンチコート 紺【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 07時 07分に出品され03月11日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#チカのアパレル





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●アイテム

BURBERRY バーバリー PROSUM プローサム

トレンチコート ステンカラーコート チェスターコート 美シルエット アウター コート ジャケット

ロゴ 袖ボタン

春 秋 冬 春物 秋物 冬物

フォーマル ビジネス カジュアル

通勤 通学 入学式 入園式 卒園式 卒業式





●カラー

ネイビー 紺

色的には、写真3.4.5枚目が近いと思います。





●サイズ M相当（下記を参考にしてください。）



肩幅 約55cm

身幅 約67.5cm

着丈 約94cm

袖丈 約52cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。





●付属品 なし





●素材

コットン 絹 100%

その他の詳細は画像8枚目にてご確認ください。





●購入元

某有名リサイクルショップで購入したものなので

正規品になりますので、ご安心ください！





●状態

目立った傷や汚れは少なく、

まだまだご使用いただけるかと思います！



＊あくまで古着ということをご理解の上

ご購入をお願い致します。





●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください





管理番号N202409115867





⚠️素人検品のため,

見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリープローサム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【mmorito様専用】バーバリー

ステンカラーコート

トレンチコート

紺