『BARACUTA バラクータG9 ハリントンジャケット スイングトップ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 07時 05分に出品され03月06日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】

BARACUTA バラクータ

ハリントンジャケット G9

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名門中の名門『バラクータ』のハリントンジャケットです。スイングトップの原型であり頂点。憧れの１着という方も多いと思います。サイズ14表記でSくらいです。ボタン1つ欠品です。



【カラー】ナチュラル

【サイズ】 身幅51.着丈57.裄丈82㎝

【生産国】 ルーマニア



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【商品の状態】

目立つダメージ破れなどはなく通常使用頂くぶんには差し支えはない範囲です。



【配送方法】

着払いの商品に関して。

送料込に変更ご希望の場合は、厚み、重量により+500〜800円に変更可能です。



【その他事項 】

神経質な方は入札をお控え下さい。

あくまで個人所有の中古品および簡易包装での配送ということをご理解のうえご購入よろしくお願いします。

値下げ交渉は不可のためご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バラクータ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARACUTA

バラクータG9

ハリントンジャケット

スイングトップ