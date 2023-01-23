『未使用！ハンティングワールド フィールドコートフィールドコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 14時 29分に出品され03月10日 14時 29分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUNTING WORLDフィールドジャケットになります。購入後未使用のまま仕舞い込んでいました。

インナーの、ウールベストが脱着出来ます。

表面に特殊コートしてあり、ある程度の撥水性あり

表から見えるポケットの下にもポケットあり。



サイズ、着丈 81 身幅 58センチ

XL 日本サイズ



自宅保管していたものなので、神経質な方は

ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用！ハンティングワールド

フィールドコートフィールドコート