『LE LABO GAIAC 10 & ANOTHER 13 香水セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 58分に出品され03月09日 21時 58分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークな香り】

LE LABOのGAIAC 10とANOTHER 13は、ユニセックスの香水で、個性的な香りを楽しむことができます。



【高品質なパッケージ】

2つの香水がそれぞれの箱に入っており、特別感を演出。大阪でラベル付けされた特別なアイテムです。



【スタイリッシュなショッピングバッグ】

LE LABOのブランドロゴが印刷されたショッピングバッグが付属し、ギフトにも最適です。



- ブランド: LE LABO

- 香水名: GAIAC 10 定価18480円

- 香水名: ANOTHER 13 定価13860円

- パッケージ: 2つの箱入り

- ラベル: 大阪でラベル付け

- ショッピングバッグ: LE LABOのショッピングバッグ



どちらとも100%正規品になっております



アナザー13は現在入荷待ちとなっており大人気の匂いです

正規品の証明のため箱を開封しましたが1プッシュのみの使用となっております



ガイアック10は現在オンラインでも入手が難しくなっており店舗での購入のみとなっております

こちらは8割ほどは残っております

また、証明書を破棄していますが、宛名のところで正規品が証明されています、東京の店舗で購入しました



２つまとめて、3枚目添付の袋に入れて配送いたします



希少性と、入手困難、セット売りを考慮してでの値段です



偽装商品が出回っていますが、こちらは証明もできていますので安心してご購入下さい



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#香水#コスメ#美容#GAIAC 10#ANOTHER 13 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルラボ