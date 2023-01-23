『Lee 91-B 0491 デニムワークジャケット ビンテージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 49分に出品され03月24日 18時 49分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古保管品になります。

左胸の所に、目立った汚れがあります。 ビンテージ品にご理解お願い致します。



サイズ表記L

肩幅約53㌢ 身幅約58㌢ 着丈約60㌢

あくまでも目安になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lee

91-B

0491

デニムワークジャケット ビンテージ