『おりこうエプロン 二重 パンダ 男の子 簡単 6枚 エプロン スタイ 支援【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 11時 31分に出品され03月15日 11時 31分に終了予定です。即決価格は79,200円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おりこうエプロン タオルエプロン 食事エプロン スタイ おりこうタオル エプロン





ネームタグは縫い付けてあります‪ꪔ̤̫‬





二重タオル





サイズ33×30

綿100

サラッと滑らかな肌触り

シャーリングタオル



6枚セット







ゴムは40センチ前後で 緩く結んでいるので合わせてお使いください‪ꪔ̤̫‬





丁寧にお作りしていますが既製品の様に完璧ではないです。

歪み二重縫い等…ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。





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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>エプロン 商品の状態: 新品、未使用