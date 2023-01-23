『定価25万超 極美品 Sartorio 3B段返 テーラードジャケット 52【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 05分に出品され03月24日 23時 05分に終了予定です。即決価格は41,354円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価25万超 極美品 Sartorio サルトリオ 3B段返 テーラードジャケット サイズ52/2XL相当 Order made グレー×ホワイト チェック柄 A2721





【商品の説明】



商品名 :定価25万超 極美品 オーダーメイド 近年モデル 3B段返 テーラードジャケット 本切羽 ライトグレー×ホワイト 春夏向け 極上シルエット ストラスブルゴ別注オーダー品 1点もの 希少



ホツレ、小穴、虫食いなどのダメージのない極美品！！！





ブランド:Sartorio サルトリオ



サイズ:52/2XL相当



肩幅:47.0cm 身幅:56.0cm



着丈:75.0cm 袖丈:61.0cm



素材:



ウール 48% シルク 24%



コットン 20% ナイロン 5% ポリウレタン 3%



裏地



キュプラ





【商品の状態】

使用状況 :10中8.0 極美品



特に目立つ汚れなどのないとても綺麗なお品でございます。使用回数は少なめで、色褪せや、小穴、虫食い、ホツレのない極美品でございます。シルク混の為、素材特有の白化（表面の毛羽立ち）がございます。ほとんど気にならない軽度でございます。



大きいサイズのサルトリオをお探しの方にオススメでございます。



ストラスブルゴ社を通じたオーダー品。一点物の大変希少なお品でございます。春夏向けのお品でございます。



この機会に是非。



注意事項 :



【その他】



不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: サルトリオ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価25万超

極美品

Sartorio

3B段返

テーラードジャケット

52