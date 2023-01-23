『希少 PORTER ポーター ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 00分に出品され03月07日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで以前 購入しましたが バックが増えたため出品いたします。



PORTERのショルダーバッグ、メッセンジャーバッグです。



パープル×ネイビーのバイカラーで、ふた部分をガバッと開けて荷物を入れられるので、けっこう入ります。

マジックテープでとめるタイプです。



ポケットは

・ふたの部分にジッパーポケット

・内側に小さめジッパーポケット

・本体外側にマジックテープポケット

があります。



サイズは写真の通り、

横 約55

縦 約38

マチ 約17

です。



マジックテープでの開閉なので、ふた部分のエッジがどうしても毛羽立ってしまいます。状態は写真でご確認ください。



PORTERのこのタイプは今や街ではなかなか見ないと思いますので、他の人と差別化できると思います。



写真と実物の色味が異なる場合がありますが、ご了承ください。

中古品ですので、ご理解の上、ご検討よろしくお願いします。また、交渉中でも購入は早い者勝ちですので、こちらもご了承ください。

発送時はなるべく小さく畳んで発送しますので、よろしくお願いします。





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#90s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少 PORTER

ポーター ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ