『NOCTA × Nike Hot Step Air Terra 26cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 21分に出品され03月31日 07時 21分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NOCTA × Nike Hot Step Air Terra Light Bone/Snakeskin DR0508-001

ノクタ × ナイキ ホット ステップ エアテラ "ライトボーン/スネークスキン



US8 26cm



新品未使用品です。

箱はカットされています。



●2414255 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NOCTA

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Nike

Hot

Step

Air

Terra

26cm