『ALPHA アルファ MA-1 フライトジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 34分に出品され03月18日 02時 34分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ALPHA アルファ

MA-1 フライトジャケット

●サイズ M



目立った傷や汚れ等はありませんが、気になる方や神経質な方のご購入はお控えください。

基本的に大幅な値下げは予定しておりませんが、多少であれば対応いたします。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

なお、購入を検討される際は中古品であること、一度人の手に渡ったものであることをご理解いただきますようお願いいたします。



#ALPHA

#アルファ

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#フライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アルファ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ALPHA

アルファ

MA-1

フライトジャケット