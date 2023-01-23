『エルメス サックアデペッシュ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 53分に出品され03月06日 16時 53分に終了予定です。即決価格は36,708円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

モデル名···サックアデペッシュ

バッグサイズ···幅40cm 高さ30cm



HERMES店舗で購入したのち自宅保管していました。

表面は全体的に綺麗ですが写真10枚目、取っ手のある下の部分が革が擦れて白っぽくなっています。

底の部分に型崩れが見られます。

正面の金具は経年によるくすみと小傷がございます。

内部や他表面はスレや汚れは目立つものが無く状態良好です。



箱は処分してしまったためありませんがHERMESの保存袋をお付けします。



あくまで中古品、ヴィンテージ品となりますのでご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

すり替え防止のため返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。





・写真の追加も承りますのでコメントでお知らせください。



他にもブランド品の紳士用バッグ、靴、洋服を順次出品しますのでぜひご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エルメス サックアデペッシュ ブラック