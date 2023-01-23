『新品 26400円 IS/IT イズイット リュック ビジネスリュック オレンジ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 19時 17分に出品され04月07日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 26400円 IS/IT イズイット リュック ビジネスリュック オレンジ



カラー···オレンジ



B4サイズの書類が入る3気室構造で、PC(15.6インチ)や周辺機器、またペットボトルや傘、そしてA/Cアダプターなどの細かい荷物を機能的に収納できます。

本体素材は耐水性、耐久性に優れた機能性があり、軽量かつソフトでしなやかな風合いが魅力。また抗菌、消臭加工を施したナイロン生地を裏地で使用し、匂いの気になるお弁当等の収納も安心です。



■サイズ：約W29×H40×D13cm

重量：約1220g

持ち手長さ：約30cm

リュックショルダー長さ：約58〜95cm(取り外し不可)

対応サイズ：B4

PC対応サイズ：15.6インチ

■カラー：【26】オレンジ

■素材：ポリエステル、ポリウレタン

■仕様：ダブルファスナー式開閉

内側：メイン(1)：ベルクロ式PC収納ポケット×1

フリーポケット×2

メッシュポケット×2

ペンホルダー×2

ファスナーポケット×1

メイン(2)：ファスナーメッシュポケット×1

ペットボトルホルダー×2

前面：ファスナーポケット×1(フリーポケット×2、ペンホルダー×2)

ファスナーポケット×1

マグネットボタンポケット×1

背面：ダブルファスナー式PC収納ポケット×1(パイル生地)

キャリーセットアップ機能

■付属：チェストベルト







リモートワーク・オフィスワークを駆使する方の為に「必要な荷物をすべて機能的に収納できる」を考えて作り上げたビジネスリュックです。

B4サイズの書類が入る3気室構造で、PC(15.6インチ)や周辺機器、またペットボトルや傘、そしてA/Cアダプターなどの細かい荷物を機能的に収納できます。

本体素材は耐水性、耐久性に優れた機能性があり、軽量かつソフトでしなやかな風合いが魅力。また抗菌、消臭加工を施したナイロン生地を裏地で使用し、匂いの気になるお弁当等の収納も安心です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イズイット

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品 26400円 IS/IT

イズイット

リュック

ビジネスリュック

オレンジ