『SONY BRAVIA 液晶テレビ 42V型 Wチューナー 高音質【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 24分に出品され04月11日 23時 24分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|40～42インチ
|ブランド:
|ソニー
ソニー4K液晶 KJ-55X9300C(美品・完動品）
¥ 30800
★【美品】Panasonic 有機ELテレビTH-55LZ1800 2022年製
¥ 49980
SHARP 65型4k液晶テレビXLED4T-C65DP1[mini LED]
¥ 68991
一都三県限定 配送設置無料 4K液晶テレビ SHARP シャープ 2018年製
¥ 19000
TOSHIBA 32インチテレビ リモコン付き
¥ 12870
Panasonic プライベート・ビエラ SV-PT19S1 19インチ
¥ 7784
32型 シャープ/アクオス LC-32W5 2017年製 ネット動画
¥ 10140
SONY KSL-40EX720 47インチ テレビ
¥ 13500
【美品】SHARP AQUOS 2T-C22DE
¥ 12870
よっしー様専用 SONY BRAVIA 4K液晶テレビ KJ-49X8500C
¥ 16100
JVC 32V型 4Kチューナーレステレビ JL32T4L
¥ 12805
東芝 REGZA 液晶テレビ 32S22 32V型 2019年 家電 No049
¥ 9360
柿のタネ様専用 F091 超美品 SONY 4K対応 65V型 有機EL
¥ 43560
REGZA テレビ37型レコーダーセット
¥ 7800
YouTubeボタン有りHisense 43E6800 43型 4K液晶テレビ
¥ 13950
LG OLED55C7P 有機ELテレビ 55型 17年製 動作確認済 美品
¥ 19800
シャープSHARP AQUOS LC-24P5 2018年製 リモコン付き
¥ 8580
Technics テクニクス コンポーネントテレビジョン SV-55
¥ 10139
落札価格14500円
4 入札履歴
終了
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