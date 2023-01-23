『SONY BRAVIA 液晶テレビ 42V型 Wチューナー 高音質【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 24分に出品され04月11日 23時 24分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY BRAVIA 液晶テレビ 42V型 Wチューナー 高音質 ネッド動画⚫︎

KDL-42W650A



■高画質の技術を結集したハイビジョン液晶テレビ

超解像エンジン「X-Reality PRO」を搭載しており、地上デジタル放送やTVゲーム、Blu-ray Discなど様々なコンテンツをリアルに再現します。



■ 音質にもこだわっており、「バスレフボックススピーカー」というスピーカーを搭載しています。



■アプリ「TV SideView」でよりスマートに

対象のスマートフォンやタブレットに「TV SideView」をダウンロードすることにより、該当の端末をリモコンとして操作したり、番組の情報を受信してチェックしながらのテレビ視聴が可能となります。



画素数 1920x1080

バックライト LEDバックライト

画面分割

チューナー

地上デジタル2

BSCSデジタル 2

録画・再生機能 録画機能外付けHDD

ネットワーク

有線LAN

無線LAN

Wi-Fi Direct対応

DTCP-IP

接続端子

HDMI端子2端子

ARC対応

MHL対応

USB端子1

D端子入力 D5

VODサービス：YouTube TSUTAYA TV アクトビラ dTV U-NEXT

地上デジタル チューナー数：X2

BSデジタル チューナー数：X2

110度CSデジタル チューナー数：X2



【付属品】

・テレビ本体

・リモコン(電池入り）

・B-CASカード

・電源ケーブル

・アンテナケーブル

・アンテナ分波器

全部揃っていますのでご到着後、すぐにご利用頂けます。



【状態について】

●本体・液晶ともに目立つ傷や汚れ、液晶焼け、ドット抜けなどなく綺麗な状態です。

●あくまでも中古品ですので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。



●動作に問題なく、ご到着後、すぐにご利用頂けます。

●視聴、音、リモコン感度ともに良好です。



【発送の方法】

●プチプチ、衝撃吸収材などを使用して丁寧に梱包したいと思います

●日中ご購入いただければ即日発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 40～42インチ ブランド: ソニー