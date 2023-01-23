『【✨美品✨】CELINE ショルダーバッグ マカダム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 37分に出品され03月26日 00時 37分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○● 商品説明 ●○



CELINE セリーヌ

ショルダーバッグ



大人気のセリーヌ‼️



○● 素材 ●○



レザー生地





○● カラー ●○



ブラウン





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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【✨美品✨】CELINE

ショルダーバッグ マカダム