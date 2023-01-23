『State of Escape PETITE ESCAPE WHITE トート【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 32分に出品され03月31日 19時 32分に終了予定です。即決価格は13,694円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 State of Escape

PETITE ESCAPE WHITE 白

トートバッグ バッグ



新品 未使用

サイズ 高さ マチ 最大幅 幅(底)

ONE 19cm 12cm 36cm 23.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ State

of

Escape

PETITE

ESCAPE

WHITE

トート