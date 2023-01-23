『新商品！無垢材】110㎝ テレビボード オーク色 北欧風【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 04時 25分に出品され03月03日 04時 25分に終了予定です。即決価格は22,748円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>リビング収納>>>テレビ台
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格22748円
650 入札履歴
終了
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