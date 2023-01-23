『新商品！無垢材】110㎝ テレビボード オーク色 北欧風【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 04時 25分に出品され03月03日 04時 25分に終了予定です。即決価格は22,748円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇◇お知らせ◇◇

只今、沢山のお客様からオーダーを頂いております。ご注文から発送まで30日前後お時間を頂いております。





※画像は横幅150㎝のテレビボードを使用しております。

こちらの商品は横幅110㎝です！





『ニノミヤ家具製作所』

初めまして！沢山の商品の中からご閲覧頂き誠にありがとうございます^ ^

『ニノミヤ家具製作所』の二宮と申します。

こちらのサイトでは画像数と文字数に限りがございますので

全ての魅力をお伝えする事が難しいですが最後までお読みいただけると幸いです^ ^





●ニノミヤ家具製作所では、色変更や、寸法変更などオーダーメイドも承っています



●本製品は、全て無垢材を使用しております





左側は引き出しになっており、横47㎝ 奥行き32㎝と大容量になっておりまして、DVDやCD、AV機器など、沢山の物を収納する事が出来ます



また、スライドレールを取り付けていますので、引っかかることなく沢山収納しても開閉がスムーズです



右側の前に開く、フラップ扉はブレーキステーが付いており、ゆっくりと安全に開くことが出来ます。また、ビスを回す事により勢いを調整する事も可能です。

こちら側も横52㎝と広くブルーレイやアンプ、ゲーム機器など様々なものを、より多く収納できます



サイズは110㎝と丁度良いサイズ感でテレビの32型〜42型がバランスが良いかと思います





脚は中央にも取り付けており、テレビの重さにも充分に対応できる設計です

また、脚はアジャスター式になっており、床や無垢材の反りによるガタつきにも、アジャスターを回すことで調整することができるので安心です



脚の高さ約12㎝ありお掃除もしやすくなっております







□:︎製品情報:□

天然蜜蝋ワックスで仕上げていますので、安心安全です。

また、水滴がとんでも直ぐに拭き取れば大丈夫です

また、無垢材を使用しており集成材と違いより自然な木目が楽しめます





☆サイズ☆



横110㎝ 高さ32㎝（木脚12㎝含む）奥行き38㎝



（左側）引き出し横47㎝ 高さ12㎝奥行き32㎝



（右側）フラップ扉横52㎝高さ16㎝ 奥行き36㎝



天然木材を使用していますので、ヤニ、節やかけ、反り、作業の際の傷やずれなどがある場合もありますので、ご理解のうえ、宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>リビング収納>>>テレビ台 商品の状態: 新品、未使用