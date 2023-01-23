『現行品 Ballsey カラミノーカラージャケット ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 12時 06分に出品され03月14日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

こちらは、トゥモローランド Ballsey

カラミノーカラージャケットになります。

2024年、現行品です。



未使用

定価23100円(税込)



36(9号):ワンサイズ



着るつもりでタグを切りましたが

色違いで購入したため

こちらは使用せずに保管していました。

検品しましたが、キズや汚れはありません。



ハンガーから外して、発送させて頂きます。

宜しくお願いします。



#Ballsey

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#ボールジィ

#tomorrowland 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ボールジィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 現行品 Ballsey カラミノーカラージャケット ホワイト