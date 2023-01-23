『【新品未使用】ハンター リュック バックパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 31分に出品され03月09日 13時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUNTER

ミニバッグパック



撥水ナイロンを使用しており、晴れ雨問わずお使いいただけます。シンプルさにこだわり、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。

A4サイズ対応可。





《新品未使用》

サイズ（約）：37×27×13cm

重量（約）：370g

素材：ナイロン

仕様：ファスナー開閉、外ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、内＝オープンポケット×1





圧縮簡易梱包予定です

ご了承の上ご購入お願いいたします





カラー...ブラック

素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハンター

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】ハンター リュック バックパック