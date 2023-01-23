『mcbling grunge punk studs 2way bag【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 22時 49分に出品され04月08日 22時 49分に終了予定です。即決価格は12,792円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 y2k gunda ガンダ KMRii ケムリ IFSIXWASNINE

イフシックスワズナイン LGB エルジービー LeGrandBleu ルグランブルー 14thADDICTION

フォーティース アディクション

SHARESPIRT シェアスピリッツ HYDE



出品一覧はこちら↓

#peep_used



商品名

スタッズ スタッヅ パンク デザイン 2way バッグ

ショルダー ウェスト ウエスト バッグ



平置き採寸

縦約24cm

横約15.5cm



※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ mcbling

grunge

punk

studs

2way

bag