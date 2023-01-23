『美品MARK & LONA レディースナイロンジャケット サイズM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 21分に出品され03月14日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MARK & LONA

レディースナイロン

ジャケットMサイズ



素人採寸ですが

肩幅39 身幅48 着丈61

になります



直営店で購入

使用回数少なく

キレイな状態だと思います



写真にてご確認ください



何かご質問があれば気軽にお問い合わせください





フロントジッパーとフード付きで、着脱が簡単で、風を防ぐ機能も備えています。

一枚あると便利。一年中使えます。





新品ではないのて神経質な方はご遠慮ください



また、転売屋さんもご遠慮ください。

好きな人に着て頂きたいので。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マークアンドロナ