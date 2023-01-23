『タカギ みず工房 浄水器交換カートリッジ浄水器交換カートリッジ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 26分に出品され03月22日 19時 26分に終了予定です。即決価格は9,489円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封品】



蛇口一体型浄水器

タカギ みず工房

浄水器交換カートリッジ ４本です。



品番∶JC0032ST

品名∶標準タイプ

ろ過流量∶4.0L／分

販売元∶株式会社 タカギ



⚠️品番を必ずご確認いただきご購入をお願いいたします。

自宅保管にご理解いただける方よろしくお願いいたします。



種類···蛇口直結型浄水器











o-26 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>浄水器・整水器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タカギ