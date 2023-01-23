『MXR / M242 ISO-BRICK PRO POWER SUPPLY【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 00時 16分に出品され04月27日 00時 16分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MXR / M242 ISO-BRICK PRO POWER SUPPLY



Fender Engine room lvl8, lvl12の別の選択肢として今年4月の発売直後に新品購入しました。自宅で数回通電したのみです。大きなエフェクターボードを作ろうとしましたが手がつかず、出品いたします。



1時間も満たない数回の通電のみですが自宅保管のため、DCケーブルの箱に折れと、写真に映るか微妙な本体表面の微細な傷がございます。



付属品完備。保証書は付属いたしません。

定価¥37400





以下商品詳細です。



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MXR Iso-Brick Pro Power Supplyは、6つの出力端子（9VDC 500mA x2、9VDC 300mA x4）、2つの9 /12/18V DC切り替え可能な出力端子（500mA）に加え、1つの9VDC 1.5A出力端子を備え、Line 6 HX Stompなどの高電流を必要とするマルチエフェクトユニットにも電源供給可能な高出力なパワーサプライユニットです。



各出力は完全にアイソレートされ、デジタルノイズの干渉やグラウンドループによるノイズの発生を完全に防いでいます。クリーンで安定した電源供給により、アナログオーバードライブからデジタルペダルまで、エフェクターのダイナミックレンジを引き出し、安定した動作を約束します。



拡張性も高く、出力口が足りない場合は2.0Aの専用18V DCリンク出力を使用して、MXR Iso-BrickやIso-Brick Miniなどにリンクすることが可能。巨大なペダルボードの構築も可能です。



Pedaltrainシリーズの裏面に取り付けに必要なブラケットとネジが付属しています。



INPUT

100–240V~ 50/60 Hz 1.5A



OUTPUT

42W MAX

9V 300mA (x4)

9V 500mA (x2)

9/12/18V 500mA (x2)

9V 1.5A (x1)

18V 2.0A (x1)



サイズ

235 (W) x 88 (D) x 37 (H) mm



重量

0.84 kg / 1.9 lbs.

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#strymon 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 未使用に近い