『【画】 ★ 掛軸 誥命夫人冠服画像 ★ 清朝期 紙本設色 真作保証 明清書画【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 07時 58分に出品され03月23日 07時 58分に終了予定です。即決価格は152,900円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>アンティーク雑貨
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
RC275 GUSTAVSBERG グスタフベリ 美しいクリスマスプレート
¥ 10270
アンティーク ハットボックスMANUFACTURE DE PARIS
¥ 13250
飛騨高山 渋草焼 渋草芳国 湯呑み5客
¥ 7410
SUNDAYCAST USA製 パグ LARGE
¥ 9360
Raggedy べリンディ 陶器 クッキージャー 入手困難 限定 レア
¥ 33120
アンティークホーローレードルラック
¥ 10500
木製ビスケットジャー クッキージャー アンティーク
¥ 11750
アンティーク九谷焼手描きの宝石のような紋様や金彩が美しく豪華絢爛でアートな眠り猫
¥ 31680
煙管キセル 村田 レトロ
¥ 14000
売約済、超美品スージークーパー「七面鳥(ターキー」ディナープレート」大皿２７cm
¥ 279708
旧蔵 時代物 泥金純銅仏像 怒龍 観音様 開光済み 置物 古美術 インテリア
¥ 29055
GENERATIONS ジェネ GENE高 グッズ
¥ 4600000
Zippo ライター 騎馬像 アンティーク
¥ 22950
銀製 手鏡 香水瓶 ロート
¥ 20000
炭アイロン 鉄製炭火式アイロン レトロ 炭入れアイロン 骨董品 (J8)
¥ 9360
G♡フランスアンティーク♡ベルドゥー社すみれ柄のボックスと布花のセット♡
¥ 8174
1980年代 7UP セブンアップ ウォールクロック ヴィンテージ
¥ 20700
チャキンチョウ雄成鳥の剥製
¥ 7800
落札価格152900円
383 入札履歴
終了
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