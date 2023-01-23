『【画】 ★ 掛軸 誥命夫人冠服画像 ★ 清朝期 紙本設色 真作保証 明清書画【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 07時 58分に出品され03月23日 07時 58分に終了予定です。即決価格は152,900円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中国・清朝時代の美術作品となり、業界用語で「清代誥命夫人冠服画像掛軸」と呼ばれています。



全体的に肉筆による「誥命夫人像」が細密に描かれている本品は、作風から見て清時代中期の作品と考えられます。実に珍しい時代の逸品となり、骨董品としての収蔵用にも、芸術品としての鑑賞用にも、如何でしょうか！？



種類：書画 軸先：唐木 寸法：約 98cm×54.5cm（本紙）



（写真参照、経年によるシミ、ヨゴレ、折れが見られます。）



当方は骨董品に深く興味を持っていますが、あくまでも専門家ではないため、以上の内容は全てこちらの私見となります、知識不足で、商品についての紹介や判断など、間違っているかもしれません。トラブル回避のために、必ずお客様ご自身の判断でご購入ください。





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