『USED★フェラガモ★SalvatoreFerragamoガンチーニショルダー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 14時 51分に出品され03月03日 14時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USED★フェラガモ★SalvatoreFerragamoガンチーニショルダー



カラー...レッド



15年ほど前にグアムの免税店で購入したSalvatoreFerragamoのショルダーバッグです。

キャンバス生地

ハンドル、パイピング等はレザーです。



とても使いやすいサイズで愛用していました。

ハンドルにひとつシミがありますがヒビ割れはございません。

角スレ若干

キャンバス生地に汚れやほつれはありません。

内側 キレイです。

金具 ややくすみがあります。



サイズ

33 ✕ 16 ✕ 10 （ハンドル含まず）

ハンドルが長いので小脇に挟んで肩掛けができます。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ USED★フェラガモ★SalvatoreFerragamoガンチーニショルダー