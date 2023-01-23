『【極美品】ザノースフェイス ホットショット リュック バックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 16時 21分に出品され04月21日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザ・ノースフェイス

ホットショット

リュック

バックパック



カラー:ブラック



NM72202

THE NORTH FACE ショップにて購入

正規品

容量 27L

約920g

寸法 H50×W30.5×D20cm



2〜3回短時間のみ使用、かなりの美品です

あくまでも中古品であることをご理解よろしくお願いします



水濡れ防止にて発送いたします



タバコ、ペット飼育はありません

即購入OK



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おまとめご希望ございましたらお気軽にコメントくださいませ★



#ノースフェイス

#ホットショット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】ザノースフェイス ホットショット リュック バックパック