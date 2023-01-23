『プラダ バッグ 値下げしました【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 15時 09分に出品され05月07日 15時 09分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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プラダのベージュのバック。

取り外し可能で、斜めがけもできます。

マチもあり、たくさん入ります。

スレ等ありますが、まだまだ使っていただけます。



サイズ 縦15 横28 マチ10

レザー部分は羊皮 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

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値下げしました