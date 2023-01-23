『新品 WIND AND SEA × MINEDENIM 24AW シャツ 2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 19分に出品され04月18日 06時 19分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WIND AND SEA × MINEDENIM 24AW Lips Leopard Print Open Collar SH 24MND-WAS003





















ウィンダンシー×マインデニム24AWコレクションアイテム





オリジナルレオパードリップグラフィックをプリントした生地にWIND AND SEAのロゴを刺繍したデザイン。



ややルーズなシルエットのオープンカラーシャツ



合わせやすく重宝いたします。





素材/レーヨン100％



made in JAPAN











カラー L.GREEN



サイズ2

着丈72cm、肩幅55cm、身幅60.5cm、袖丈25cm





付属品 タグ







新品です。

















3527B





T4

185 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マインデニム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

WIND

AND

SEA

×

MINEDENIM

24AW

シャツ

2