『OVY Cordura Wool Nylon Jet Cap (black)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 48分に出品され03月08日 16時 48分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cordura Wool Nylon Jet Cap

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CORDURAのウール素材を使用し、ウールでありながら撥水機能を兼ね備えたアイテム。

ジェットキャップ特有のスポーティーなデザインにウールの上品な風合いは大人のための機能的なギア。

日本人に合わせたシルエットでどんな方でもフィットします。



"CORDURA"

コーデュラ®とは、ナイロンの７倍もの強度を持つ耐久性に優れた繊維で、インビスタ社の登録商標。 高機能の衣服、用具、ワークウェアに使われる「丈夫な素材」。現在ではさらに耐久性が必要とされる衣服や用具から日常着にいたるまで様々な製品に使用されている。



MADE IN JAPAN



[material]



Wool : 70%

Nylon : 30%



[color]



black



[size]



FREE



[size spec]

-F-

内周 53cm - 63cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ OVY

Cordura

Wool

Nylon

Jet

Cap

(black)