『PORTER ポーター タンカー ダッフル 2WAY シルバーグレー 中古品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 03分に出品され03月03日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER ポーター タンカー ダッフル 2WAY

シルバーグレー 622-08329 中古品

2014年に楽天で購入しました

ジム用として5年ほど使用しました

持ち手は汚れがあります

底の中敷きは使用するには問題ありませんが、

角が破損し、中が露出しています

素人の採寸ですが約47cm×約30cm×約17cmです

自宅とジムのクルマでの往復に使用していましたので

色あせはあまりないと思いますが、

気になる方はご遠慮ください

10年前のものですので、汚れ、キズ、色あせが

気になる方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ポーター

タンカー

ダッフル

2WAY

シルバーグレー

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