『【極美品】メンズ ジョンスメドレー メリノウール Vネックニット グレー M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 17時 20分に出品され04月16日 17時 20分に終了予定です。即決価格は9,809円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪





【ブランド】



JOHN SMEDLEY ジヨンスメドレー



【アイテム】

ニット メリノウール Vネック ラグラン メンズ





【サイズ】

Mサイズ

ゆき丈…74 cm

身幅…51cm

着丈…67cm



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。





【状態】

使用感あまりないです。

毛玉などもなく綺麗な状態です。

目立ったダメージはなくまだまだご利用いただけます♪





【色】

グレー



【素材】

ウール100％



【購入先】

大手リユースショップ





【その他】

襟元Vネックの使いやすいニットです。ジャケットの下でも重ね着でも薄手のニットで長く着用いてだけます。色も使いやすくおしゃれです。生地のなめらかさが他とは一味違います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジョンスメドレー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】メンズ ジョンスメドレー メリノウール Vネックニット グレー M