『★新品未使用★marimekkoマリメッコ リュックBUDDY カーキ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 56分に出品され03月14日 01時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内マリメッコ直営店で購入しました。

使用機会がないため、出品いたします。



■商品状態

使用回数：新品未使用

その他：畳みシワあり



カラー...グリーン

素材...ナイロン



※新品未使用のため、綺麗な状態ですが、素人検品のため、予めご了承ください。



※自宅保管になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

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リュックBUDDY



カーキ