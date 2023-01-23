『【茶道具】茶掛 大徳寺 長谷川寛洲 『雲悠々水潺々』一行書 共箱【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 06時 06分に出品され04月17日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 縦約１８２センチ

横約３０.５センチ



美品です、シミもほぼ無いと思われます。



夏の禅語として有名です。



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