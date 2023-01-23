『BONGUSTA EDITFORLULU トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 13時 44分に出品され03月30日 13時 44分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 BONGUSTA ボングスタ

カラー：イエロー



EDIT FOR LULUのオンラインで購入したものです。





即購入⭕️

お値下げ不可



使用する機会がない為、お譲りいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エディットフォールル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BONGUSTA

EDITFORLULU

トートバッグ