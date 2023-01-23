『値下げ不可 GUCCI GGパターン ショルダーバッグ トートバッグ ラージ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 25分に出品され03月26日 20時 25分に終了予定です。即決価格は91,520円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️他サイトにも出品中⚠️



【ブランドの魅力】

GUCCIのショルダーバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。GGパターンが施されたこのバッグは、ブランドのアイコニックなスタイルを体現しています。



【機能性】

広めの収納スペースと、ゴールドファスナーによる開閉がスムーズです。ストラップは調整可能で、肩にかけても持ちやすい設計になっています。



【スタイル】

ベージュとブラウンの組み合わせは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。おしゃれなグリーンとレッドのストライプが、バッグにアクセントを加えています。



- ブランド: GUCCI

- デザイン: GGパターン

- カラー: ベージュ/ブラウン

- ストラップ: グリーン/レッドストライプ

- ファスナー: ゴールドファスナー

- 付属品: 保存袋

GUCCIの箱と紙袋もございますが、別で保管しており、あまり状態が良くないので、希望しない方はお申し出ください。



ご覧いただきありがとうございます。

GUCCIのバッグになります。



使用回数は１回です。



保存は付属の袋ではない保存袋に入れ、大切に保管しておりました。

しかし、もう使用する機会が無い為、出品いたしました。

汚れやスレ、傷はほとんどありません。

美品です。

2022年1月に博多駅内のGUCCI専門店で購入しました。



自宅保管ですのでご理解ください。



他のサイトにも出品していますのでお早めにお願いします。







グッチ/バッグサイズ···ラージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

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