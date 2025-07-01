『Premium Dogfood うまか ドッグフード 1.5kg ２袋【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 38分に出品され03月08日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封



うまか

プレミアムドッグフード

1.5kg 2袋

賞味期限 2025.7



届いたばかり新しいものになります。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用