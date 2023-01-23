『【未使用級】BURBERRY ボディバッグ ボディショルダー ホースフェリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 19時 56分に出品され03月09日 19時 56分に終了予定です。即決価格は38,916円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

BURBERRY バーバリー



【商品説明】

ホースフェリーデザインのショルダーバッグです。

TBモノグラムのバックルも素敵です。

普段使いにぴったりのサイズ感で状態も綺麗ですので長くお使いいただけます。

男女兼用でお使いいただけるデザインです◎



【サイズ】

タテ 33cm

ヨコ 21cm

マチ 5cm

持ち手:ショルダー長さ60-118cm



【etc】

ボディバッグ ショルダーバッグ

ブラック 黒 ロゴ レザー ダッフルサック



※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

※平置きで測定しております。

※ビンテージ、中古品のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入お願い致します。

※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので,ご了承の上ご購入ください。



【購入元】

大手ブランド品取扱い店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用級】BURBERRY

ボディバッグ



ボディショルダー

ホースフェリー