『新品・未使用 フォーマルバッグ 岩佐 トートバッグ 冠婚葬祭 黒 葬式【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 15時 16分に出品され03月28日 15時 16分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！



基本的にはコメントの返信や発送は、火曜日と金曜日のみとなります。18時以降はご対応出来ません。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます(>_<)



ご購入頂くにあたっての大切なことを記載しておりますのでプロフィールをご一読下さいませ☆彡



■■■■■■■■■■■■■■■■



バラ柄の生地が全面に使用されたトートタイプのフォーマルバッグです。

ファスナー収納とマグネット収納の2層になっているため、荷物の仕分けができて使いやすいバッグです。

取り外し可能なタッセル付き



【カラー】

ブラック



【サイズ】

タテ：22.5cm

ヨコ(上)：27cm

ヨコ(下)：28.5cm

マチ：12.5cm

持ち手立ち上がり：14cm

素人の採寸になりますので、少しの誤差はお許し下さいませ(>_<)





#岩佐 #フォーマル #バッグ #かばん #カバン #鞄 #葬式 #葬儀 #お葬式 #可愛い #かわいい #初めて #はじめて #ファーストフォーマル #入学式 #卒業式 #入園式 #卒園式 #学校行事 #20代 #30代 #40代 #50代



（管理用メモ 24100109） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品・未使用

フォーマルバッグ

岩佐

トートバッグ

冠婚葬祭

黒

葬式