『Mondrian Tweed Mini Dress【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 11分に出品され03月19日 21時 11分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ：S/M

カラー：vanilla





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細かなほつれや僅かな裁縫ミスかある場合がごさいます。そのためお安く出品しております。

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⚠️発送時間：お支払い後7日～14日ほどお時間頂いております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Mondrian

Tweed

Mini

Dress