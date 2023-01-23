『✨️良品✨️PRADA 三角プレート テスートナイロン リュックサック ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 32分に出品され03月18日 18時 32分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



PRADA プラダ

三角プレート

テスートナイロン リュックサック

デイパック バックパック

肩掛け バック かばん 鞄

ビンテージ ヴィンテージ

レザー 本革 革 皮

金具 ロゴ金具 シルバー金具

通勤 通学 旅行

フォーマル エレガンス おしゃれ 素敵

冠婚葬祭 シンプル

マグネット レディース



■カラー

ベージュ BEIGE系



■仕様

ポケットの数

外側:2

内側:1



■付属品

特になし



■素材

レザー

ナイロン



■サイズ(cm)

・ヨコ:29

・タテ:26

・マチ:14.5

・持ち手:21

・ショルダー:74(3段階調節可能)

・重量:555g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。



■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



■状態

多少の使用感と使用保管によるスレ・シミくすみ・ヒビコバ割れ(レザー部分)・色褪せがありますが、

使用困難になるような大きく目立った破れ等は見当たらず、まだまだご愛用頂けるかと思います。





⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️

⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️



■配送

宅配便

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。



■注意事項

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。

・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。





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詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)

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#FBsBrandAvenueリュックサック





管理番号 CD800601A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨️良品✨️PRADA

三角プレート

テスートナイロン

リュックサック

ベージュ