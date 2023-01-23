『エリカ様 12/15に購入【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 03時 28分に出品され03月16日 03時 28分に終了予定です。即決価格は48,148円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 12/15 20,000円 お取り置き

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♡アイテム

OLLEBOREBLA アルベロベロ

アウター ぶたさん ブタさん 刺繍

サイズ表記不明のためフリー選択



♡サイズ

肩幅38

身幅49

着丈79

袖丈57

アームホール21

伸縮性 ニット部分（袖、ウエストから下）のみ◯



平置き実寸。cm表記。

着画はお断りいたします。



♡状態

使用感ありますが、まだまだご着用いただけます。



♡カラー

ブラック 黒



♡お値下げについて

お気軽にご相談ください♬



※お受けできないほどのお値下げ価格にはこちらから金額をご提示させて頂きます♬



×「いくらまでお値下げできますか？」

×「他の方は○○円で販売している（していた）ので同じ金額（それ以下）にしてください」

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♡配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※発送方法はメルカリ便ですが、

「ゆうゆう」か「らくらく」かは梱包したときのサイズ次第で予告なく変更する場合がありますので、必ずどちらかの希望がある場合は事前にお知らせください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします・:*+. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アルベロベロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エリカ様 12/15に購入