『国内 NERDYセットアップ トラックジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 34分に出品され03月20日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,215円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NERDYのクラシックコレクションNo.1 セットアップのトラックジャケットです。

韓国で人気のブランド、NERDYの定番アイテムです。

国内では完売している人気商品です。



定価15,960円



【ブランド】NERDY

【カテゴリ】ジャージ ジャケット

【商品の状態】目立った傷や汚れなし

【サイズ】Mサイズ

【素材】ポリエステル100%

【カラー】ブラック

【詳細】

・ロゴテープが特徴的なトラックジャケットです。

・袖口と裾にはリブ素材を使用しています。

・左胸にブランドロゴが刺繍されています。

・着用回数は5回程度です。



肩幅···60cm

身幅···130cm

袖丈···58cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 国内完売

NERDYセットアップ

トラックジャケット