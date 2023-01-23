『AVIOT ピエール中野 ピヤホン4 ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 12時 36分に出品され03月03日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 評判が良かったので購入してみましたが、音が好みでなかったため出品します。

音の確認のため使用時間は十数分ほどです。



動作確認済みです。

説明書、ケース、イヤーピースなどの付属品はすべて揃っています。イヤーピースは確認のために一部袋が開封済みのものがあります。



触ったものは全てアルコール消毒済みです。



外箱不要の場合は500円引きしますのでコメントにてお知らせください。



クッション材等を使用して最低限の梱包はしますが簡易包装となりますのでご了承ください。





以下Amazon記載の説明



AVIOT WE-BD21d-pnk ピヤホン4 ワイヤレスイヤホン bluetooth イヤホン



【ハイレゾ相当の情報量を持つコーデックaptX HDに対応】



・ピヤホンならではのデザイン

高い耐久性を誇り、外来ノイズからの影響を最小限に抑えるジュラルミンの外装には、ピエール中野モデル伝統の アンティークゴールドとブラックを基調としたカラーリングを採用。



・オンガクも、通話も高音質

左右のイヤホンを繋ぐブリッジケーブルには、音の純度を守る為OFC（無酸素銅）材を使用。また、通話品質を向上させる為、新たに米国Knowles社製の高品位集音マイクを搭載。スクリーンの向こう側にいるリスナーへ、よりクリアな音声が送れます。



・ピエール中野氏こだわりの音質

その解像度と忠実度が非常に高い音質はそのままに、ハイスピードで位相ズレが無く、受け持つそれぞれの音域が見事に調律されています。



・新開発の高性能低遮音イヤーピース

交通量の多い場所や、夜道など環境音も聞きたい屋外での使用や、作業中のBGMとして音楽を聴く際などにぴったりです。XS~XLまで5サイズ同梱。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アヴィオット