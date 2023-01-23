『Golden Bear【00s】【made in USA】スタジャン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 46分に出品され03月22日 17時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 00ｓ/USA製/アメリカ製/米国製/GOLDEN BEAR/ゴールデンベアー/スタジャン/アワードジャケット/バーシティジャケット/袖レザー/ワッペン/レザー切替/スタジアムジャンバー/ファラオコート/刺繍



アメリカの老舗ゴールデンベアのスタジャン。



アメリカ西海岸、ゴールデンゲートブリッジのあるサンフンシスコに80年以上もスポーツウェアを供給し続け、創業当初よりメイドインUSAを守り続ける今となっては希少なメーカーです。



しっかりと目の詰まったメルトンをボディに、スリーブには柔らかく肉厚な牛革（推定、古着屋判定）を使用したスタジャンで、昔ながらのオーセンティックなサイズ感。

各所に装飾されたワッペンや刺繍(サッカーチーム？前オーナーがお金をかけてカスタムしています。)がシンプルになりがちな冬のコーディネイトを鮮やかに仕上げてくれます。襟元がショールカラーなのも◎。



しっかりと中綿を内臓させているので、冬本番の防寒アウターとしても活躍するこの冬の大本命アウター。現行ではなく、しっかりvintageなのも嬉しいポイントですね！

是非、お買い求めください。



サイズ：L

肩幅50

身幅60

着丈64

袖丈61,5



※自己紹介欄記載事項に同意の上、購入してください。

※vintage品の為、経年劣化（スレや傷等）がございますが当方は全く気になりません。むしろカッコいいと思っています。経年劣化を加味してカッコいい服がvintageだと思っているので、経年劣化＝価値無ととらえる方や過度に神経質な方は購入をお控えください。



サイズ...L

カラー...ブラック

素材...ウール、レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ゴールデンベア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Golden

Bear【00s】【made

in

USA】スタジャン