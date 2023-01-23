『unicoウニコALBEROアルベロ3シーター ソファ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 04時 25分に出品され03月17日 04時 25分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 unicoウニコALBEROアルベロ3シーター ソファ



サイズ

W1790×D775×H770(mm)座面390



2017年から使用

右側面に欠けている部分、汚れあります。写真に載せているのでご確認ください。

ソファのクッションはカバーを外して洗うことができます。



たのめる便で発送させていただきます



状態は写真でご確認ください。中古であることをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。



テイスト···ナチュラル



テイスト···北欧,ナチュラル



カラー···グレー



テイスト···北欧 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>2人掛け・3人掛けソファ 商品の状態: やや傷や汚れあり