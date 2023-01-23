『金彩華やぐ美しさ抜群の豪華な黒留袖 高級袋帯【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 17時 07分に出品され05月17日 17時 07分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 沢山の中からご覧頂きまして大変ありがとうございます。

こちらは漆黒の高級一越ちりめん地に女性の魅力を最大限に発揮出来ます美しく華やぐ四季のお花と縁起の良い吉祥文様の金彩が晴れの日にはピッタリな黒留袖になります。前柄のお花の部分には部分刺繍も施された吟味されていて素敵でございます⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

袋帯も縁起の良い正倉院柄の立派なお品物でございます⭐️✨



金彩、部分刺繍⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

未使用⭐️

シミ汚れほつれ無し⭐️

裏地も真っ白⭐️

全て高級正絹⭐️

(一越ちりめん)⭐️⭐️

手縫い仕立て⭐️

豪華比翼仕立て⭐️

ガード加工(タグ付き)⭐️







身丈 158 身長148〜161cmの方へ

裄丈 63

前幅 24

後ろ幅 29

袖丈 48

普通サイズ

胴回り実際にお測りになりまして97cm(許容範囲 100cm)以下の方へ



高級正絹袋帯 436cm 標準の長さ 極美品





婚礼用長襦袢 化繊 新品





白半襟 新品(長襦袢に付いております)





着付け小物１4点セット 全て新品

(要らない場合4000円引き)

肌着、帯枕、衿芯、伊達締め、マジックベルト、コーリンベルト、ウエストベルト、足袋、腰紐3本、前帯板、後ろ板、三重かりひも)





礼装用帯揚げ 正絹 未使用品

礼装用帯締め 正絹 未使用品

礼装用末廣 未使用品

(箱無し)



礼装用バックと草履 23〜24.5cm



以上23点セットになります❣️



お値下げ出来ません











綺麗な着物の出品を心掛けてはおりますが、個人の物で、呉服店のような完璧な物ではございません。完璧品をお求めの方は呉服店よりご購入をお勧め致します



ご質問などございましたらコメントお待ちしております。

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またメルカリシステム上、コメント中でありましても先にご購入なされた方が優先となるようですのでご了承下さいませ。



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黒留袖 黒留袖セット

黒留袖フルセット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

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着物・浴衣 タグ 金彩華やぐ美しさ抜群の豪華な黒留袖 高級袋帯