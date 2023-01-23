『【美品】フルラ ショルダーバッグ NETMINI 2way 肩掛け マルチカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 34分に出品され03月10日 06時 34分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

FURLA フルラ ショルダーバッグ NETMINI ネットミニ 2way 肩掛け 斜め掛け グレー マルチカラー



○サイズ

タテ19cm (中央)

ヨコ28cm (上部)

17cm (下部)

マチ11cm

ショルダー100〜127cm

(調整可能穴あり)

ハンドル 25.5cm



平置き実寸。





着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れなどみられずまだまだご使用いただけます。



○カラー

マルチカラー



○素材

レザー

○仕様

内ポケット 1



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋古物市場ストア商品

鑑定済商品



○配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】フルラ

ショルダーバッグ

NETMINI

2way

肩掛け

マルチカラー