『【セリーヌ】ダークブラウン スエード ハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 40分に出品され03月27日 02時 40分に終了予定です。即決価格は22,400円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セリーヌ ハンドバック



3度ほど使用

目立った傷や汚れなし！にして

ますが、

特別な、おでかけのみの使用で

とても美品です。

大事にしすぎて出番がありませんでした。



バックを置いた状態

見た目

横→38センチ

縦→26センチ（取っ手を含まない）

高さ→取っ手まで入れて40.5センチ

底面の板→20✖12.5センチ

バッグを置くと

見た目で側面の生地が横に広がり

約36✖18センチぐらいです



美品です。

スレ感ほぼ無し



【デザイン】

このハンドバッグは、ダークブラウンのスエード素材を使用しており、クロコダイル風のハンドルが特徴です。洗練されたデザインで、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【収納力】

内部にはファスナー付きポケットと内ポケットがあり、貴重品や小物を整理して収納できます。使い勝手の良い設計で、日常使いに最適です。



【スタイル】

シンプルながらも高級感のある仕上がりで、どんなスタイルにもマッチします。おしゃれなアクセントとして、コーディネートを引き立てるアイテムです。



- 色: ダークブラウン

- 素材: スエード

- ハンドルデザイン: クロコダイル風

- 形状: ハンドバッグ

- 内ポケット: あり

- ファスナー付きポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ダークブラウン



冬にぴったりの生地で

高級感があります。

セリーヌ大好きな方にオススメです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【セリーヌ】ダークブラウン

スエード

ハンドバッグ