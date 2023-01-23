『限定大幅値下げ！西陣織袋帯 風通織 霧の都・ロンドン【綿芯御仕立て付き】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 06時 02分に出品され05月08日 06時 02分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未仕立 西陣織袋帯 風通織

霧の都LONDON です。

上品なお色目の帯地にロンドン

の町をモチーフに風通織で

織り上げられた袋帯です。

風通織とは、二重(にじゅう)織

とも表現され、織物の表裏が

それぞれ別に一色ずつの織物組織

をつくって表裏二重組織となり、

模様が構成されている組織

の織りになります。

大変、お洒落な袋帯かと思います。



こちらですが綿芯仕立（関東仕立）

でお仕立てをいたしましてから

お届け致します。日数ですが、

24日ほど頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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