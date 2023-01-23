『MUVEIL×familiar コラボ デニムバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 24分に出品され03月26日 20時 24分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MUVEIL×familiar コラボのデニムバッグです。

限定品で即完売品です。



開封しましたが使用しないまま自宅で保管しておりました。



素人保管のため、保管の際についた全体的な若干のしわがございますが、汚れなどはございません。

写真で状態をご確認ください。

ご不明な点がありましたらコメントください。



サイズ：縦約32cm×横約43cm



折り畳んでの発送となります。





自宅保管品となりますので、完璧なものを求める方神経質な方はご購入をお控えください。







サイトより



アップリケや刺繍で表現されているモチーフには、「子どもたちが想像を膨らませて物語をつくれるように」という想いがこめられています。また、「かわいいお顔になるように」と特に気を付けている、アップリケのくまちゃんの目の位置もこだわりの一つです。リンゴやお花などの立体モチーフと、遊び心のあるディテールが特徴です。





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特徴···マチなし

特徴···マチなし,横長

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クリスマス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファミリア

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バッグ タグ MUVEIL×familiar

コラボ デニムバッグ