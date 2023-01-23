『新品 NAGATANI キルティング バッグ ショルダーバッグ チェーン レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 14時 02分に出品され04月05日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。

最近、メルカリで中古品が12,800円で購入されていました。



キャンセルや受け取りがされないことが続いております。

・購入後24時間以内のお支払い

・できるだけ商品到着日の評価

にご協力くださいませ。



上記お願いがあるため、お値下げいたしました。



【商品名】

dinos DAMA Collection

nagatani

チェーンバック



【状態】

新品 未使用品



【素材】

レザー



【サイズ】

縦 16cm

横 25cm

マチ 6cm

チェーン 120cm

素人採寸ですので誤差はご容赦くださいませ。



【カラー】

ブラック



【発送方法】

宅急便

中に緩衝材はお入れせず、ぺたんこの状態でお届けします。

今までこの発送方法で型崩れはありませんが、気にされる方は

サイズ大きめのnagataniのお箱で発送します。

事前質問と＋800円をご負担ください。



【お願い】

ブラウザ、スマホの画面によって色の見え方が異なります。

素人検品・採寸のため、見落としや誤差がある可能性がございます。



【コメント】

使いやすいので、EMMA エマ EMMY エミー ELLIE エリー それぞれ複数所有しています。

ミニ財布 長財布 その他のバッグも使用していますが、とても丈夫で長持ちです。



ナガタニ ショールーム で質問したところ、スレの補修など修理にも対応してくださるそうです。

アフターケアもしっかりしていて、素敵なメーカーだと思います。



華美になり過ぎず、使いやすいお色味です。

同梱で送料がお安くなる場合のみ、お値下げ承ります。



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入園式

卒園式

入学式

卒業式

フォーマル

パーティー

発表会



ナガタニ

レザー

キルティング

ショルダー バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品

NAGATANI

キルティング

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ショルダーバッグ

チェーン

レザー